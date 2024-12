Ilrestodelcarlino.it - La storia di Nicola, 13 anni e una malattia genetica rara: “L’unica speranza è la ricerca"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 21 dicembre 2024 – Unad’amore, dolore e. Inizia tutto due giorni prima del Natale 2010. La maceratese Eleonora Natali aspetta un bambino e, con il marito Andrea Parolisi, esegue l’ecografia morfologica. “Pensavamo di portarci a casa le prime foto a colori del nostro piccolino e passare il Natale più bello. Invece l’ecografia evidenziò la presenza di alcune masse al cuore chiamate rabdomiomi cardiaci e per la prima volta si presentò la possibilità che il nostro bambino fosse malato: sclerosi tuberosa, ci dissero”. Adesso quello scriccioletto ha 13. E ieri pomeriggio, accompagnato da tutta la famiglia, mamma, papà e i due fratelli, Mattia di 10e Elia di 5, è stato in televisione nel programma Studio Fondazione Telethon su Rai 3. Da sabato scorso a domani, infatti, va in onda la 35esima edizione della maratona televisiva Telethon sulle reti Rai per sostenere lascientifica sulle malattie genetiche rare.