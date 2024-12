Liberoquotidiano.it - Governo: Vis Factor-Adnkronos, Meloni prima tra leader, in 2024 conferma maggioranza

Roma, 21 dic. () -tagliano il traguardo delcon una sostanziale tenuta di consensi e sentiment. Lo rileva il rapporto Human Index di fine anno realizzato perda Vis, societàa livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l'istituto sondaggistico Emg. Il presidente del Consiglio, Giorgia, tra ipolitici registra il gradimento più alto degli italiani, mentre il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è in testa tra i colleghi died è ilche rispetto al 2023 cresce maggiormente. Le intenzioni di voto fotografate tramite l'esclusivo Human Index - l'indicatore di convergenza, ideato da Visin collaborazione con Emg, che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening– mostrano una coalizione di centrodestra sostanzialmente in salute e non logorata dai due anni di