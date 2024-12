Gamerbrain.net - Genshin Impact: Novità e Primogemme GRATIS con l’aggiornamento 5.3

HoYoverse ha annunciato5.3 dichiamato “Ode incandescente della resurrezione”, in arrivo il 1º gennaio. Come sempreporta con se non solo nuove missioni con, ma anche codici da riscattare e banner con personaggi ed armi nei quali investire.Ledel5.3 diIl nuovo capitolo della serie vi porterà a scontrarvi contro il Signore della Fiamma Primordiale Erosa, un drago degli Abissi. Il Viaggiatore potrà risvegliare il potere di Pyro per unirsi alla lotta contro il nuovo e potente nemico. A distanza di diversi mesi dal lancio della nuova regione, potrete finalmente vestire i panni di Mavuika, l’Archon del Fuoco, dotata dell’abilità di evocare un Anello dell’ardore fulgido, in grado di infliggere danni costanti ai nemici, oltre che cavalcare la Pyromoto.