Tvplay.it - Garcia al veleno su ADL: “Il tempo è gentiluomo, capisce di cinema e non di calcio”

Leggi su Tvplay.it

Rudisi toglie qualche sassolino dalle scarpe e non le manda a dire a De Laurentiis: le sue parole hanno colpito tutti.Tra il Napoli, Aurelio De Laurentiis e Rudinon è finita bene e su questo ci sono stati fin da subito pochissimi dubbi. Il tecnico, dopo un inizio di campionato nella scorsa stagione abbastanza difficile, è stato esonerato ma per il club l’annata non è terminata bene. Ecco che, a tal proposito, hanno letteralmente spiazzato le parole riferite dal francese stesso.alsu ADL: “Ildie non di” (LaPresse) – Tvplay.itL’allenatore è infatti tornato a parlare dell’esperienza fatta sulla panchina azzurra, di come sono andate le cose con il club e anche del suo ormai ex presidente. Forse proprio le parole pronunciate su Aurelio De Laurentiis sono quelle che più hanno colpito e non c’è neppure bisogno di spiegare il motivo.