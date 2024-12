Iodonna.it - Cresciuta in una famiglia senza uomini, parte di un cast (tutto femminile) premiato a Cannes, l’attrice con “Emilia Perez” sostiene di aver saziato un antico desiderio: ballare, cantare e recitare in spagnolo

Leggi su Iodonna.it

Jean-Luc Godard diceva che per fare un film bastano una donna e una pistola. Jacques Audiard – che godardiano non è per niente – devecomunque preso atto e, siccome non è tipo da mezze misure, ha deciso di elevareal quadrato. Pistole nel suo esotico musical-noir-gangster filmce n’è più d’una, visto che siamo in Messico egira intorno alle scelte del truce Manitas, boss di un cartello della droga. Donne poi ne abbiamo addirittura quattro, tutte premiate all’ultimo festival di(e il film si è portato a casa anche il premio della giuria). Il trailer di “Pérez”, il film con Zoe Saldana e Selena GomezX Leggi anche › Golden Globe 2025, tra le nominate anche Pamela Anderson Le donne diZoe Saldaña fadel team di «donne alpha», nelle parole del collega Édgar Ramírez, tra i pochi nomi maschili accreditati.