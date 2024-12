Ilrestodelcarlino.it - C’è il semaforo sul ponte. Via libera al doppio senso

Ieri mattina è stato riaperto al traffico, in entrambi i sensi di marcia, ilin cemento sull’Ancaranese, regolato da unintelligente. Il varco tra Marche e Abruzzo è tornato finalmente a essere percorribile in entrambe le direzioni. Sul posto è stato sistemato unintelligente, che ha tre attuatori, che quindi permette il deflusso del traffico, là dove dovesse rilevarsi un aumento, soprattutto all’altezza del raccordo autostradale, ilscatterà e quindi eviterà che si creino code e problemi. "Il– dichiara l’assessore alla viabilità Daniele Tonelli – non è il traguardo, ma rappresenta una fase transitoria, che ci vedrà impegnati nella riapertura delneldi marcia. Al momento stiamo verificando i tempi e soprattutto durante le ore di punta".