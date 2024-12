Tpi.it - Ballando con le stelle 2024, finalisti: le coppie che si giocano la vittoria

con le: leche silaQuali sono i) dicon leche prenderanno parte alla finale in programma stasera, sabato 21 dicembre, su Rai 1? Ad accedere alla finalissima, e che quindi si giocheranno lafinale, sono le: Guaccero-Pernice; Pellegrini-La Rocca; Nargi-Favilla; Castoldi-Perotti e Barbareschi-Tripoli.ConcorrentiMa quali sono leche hanno partecipato acon le? In tutto 13 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono lein gara? Ecco l’elenco completo:Luca Barbareschi e Alessandra TripoliSonia Bruganelli e Carlo AloiaCugini di Campagna con Rebecca GabrielliAnna Lou Castoldi con Nikita PerottiAlan Friedman e Giada LiniBianca Guaccero e Giovanni PerniceTommaso Marini e Sophia BertoFederica Nargi e Luca FavillaMassimiliano Ossini e Veera KinnunenFurkan Palali e Erica MartinelliFrancesco Paolantoni e Anastasia KuzminaFederica Pellegrini e Angelo Madonia (sostituito da Pasquale La Rocca)Nina Zilli e Pasquale La RoccaStreaming e tvAbbiamo visto i) dicon leoggi (21 dicembre), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per dodici puntate a partire dal 28 settembre