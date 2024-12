.com - Visioni sacre e rituali segreti: il cocktail psichedelico degli antichi Egizi

Immaginate di poter sorseggiare la stessa bevanda che glisacerdotiutilizzavano per comunicare con gli dei. Un sogno che sembra materializzarsi grazie a una straordinaria scoperta archeologica che ha dell’incredibile: all’interno di un’antica coppa rituale, gli scienziati hanno trovato le tracce di un misterioso elisir allucinogeno, custodito per millenni nelle profondità del desertoano. La coppa, decorata con il volto enigmatico del dio Bes, divinità legata alla protezione, fertilità e purificazione magica, ha preservato nei suoiresidui idimistici e pratiche magiche che fino ad oggi erano rimasti avvolti nella nebbia del tempo e delle speculazioni archeologiche.Recipiente per bere a forma di testa di Bes; oasi di El-Fay?m, Egitto; periodo tolemaico-romano (IV secolo a.