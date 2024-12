Lanazione.it - Un e-book dedicato alle ultime frontiere della digitalizzazione del commercio con Sintra

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Un e-del. La pubblicazione porta la firma di, realtà di riferimento per le soluzioni di business digitale, ed è finalizzata a presentare e approfondire le nuove opportunità tecnologiche per l’efficientamento e l’unificazione dei diversi canali di vendita fisici e virtuali, con particolare riferimento all’utilizzo dello strumento Shopify POS. Questo libro sintetizza un percorso di studi attivato dall’azienda aretina, in collaborazione con Shopify Italia, per arrivare a offrire una vera e propria guida per le aziende D2C - Direct to Consumer che si occupano di produzione ediretto al consumatore finale nel retail, condividendo soluzioni per ottimizzare l’operatività e arginare la frammentazione che limita l’efficienza e comporta errori quali il sovraccarico di ordini o la mancanza di scorte.