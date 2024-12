Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe sold out in meno di 24 ore per il Concerto di Capodanno al Palazzo dello Sport: boom per i biglietti a dieci euro e hype alle stelle dopo lo stop del Comune

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lodaldi Roma, a sorpresa, quando in un primo momento era stato invitato per animare ilal Circo Massimo,ha messo a segno un’ottima mossa di marketing. Infatti ieri pomeriggio è stato comunicato che il rapper avrebbe tenuto uno show live alproprio il 31 dicembre sera. Dore 19 sono stati messi in vendita ia prezzo calmierato a, quindi ilout è stato praticamente immediato. Indi 24 ore mancano ancora pochiin alcuni settori del palazzetto, ma l’obbiettivo è stato centrato.Il palazzetto era stato bloccato per le date del 30 e 31 dicembre dall’agenzia live Vivo, prassiin molti casi per concerti da inserire last minute, ela richiesta ufficiale approvato daldi Roma stesso è partita la comunicazione.