Svincolo di Pescate il progetto c' è i soldi no | Lavoro a metà Stanziati i 35 milioni per il quarto ponte ma ne mancano 185 per il raccordo

Ilgiorno.it - Svincolo di Pescate, il progetto c'è i soldi no: “Lavoro a metà”. Stanziati i 35 milioni per il quarto ponte ma ne mancano 18,5 per il raccordo

Lecco, 20 dicembre 2024 – Ilc’è, iper realizzarlo no. Niente stanziamenti, almeno per ora, per la costruzione dellodidel. Senza, ila scavalco sull’Adda alla confluenza con il lago di Garlate, in fase di costruzione accanto al Terzodella Statale 36, non potrà diventare a doppio senso di circolazione, sia in ingresso, sia in uscita da Lecco. Per non lasciare ila direzione unica, solo in ingresso a Lecco, occorrono altri 18e mezzo di euro, in aggiunta ai 35 giàper il. “L’intervento consiste nella demolizione e nella ricostruzione della rampa che daaccede alla Statale 36, che va a porsi a una quota altimetrica superiore rispetto alla viabilità ditra ilin fase di realizzazione e la viabilità esistente – spiegano nella loro relazione gli ingegneri di Anas –.