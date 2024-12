Ilrestodelcarlino.it - Ssc Ancona: Luca Battistini ufficializzato, attesa per Antonio Varriale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ecco il centravanti: il Resto del Carlino lo aveva anticipato nei giorni scorsi, la Sscha addirittura abbreviato i tempi, ufficializzando ieri l’arrivo in biancorosso didal Desenzano, già a disposizione di Massimo Gadda. Il giocatore nato a Cesena nel 1999, cresciuto nelle giovanili del Cesena e del Forlì, dove ha esordito in prima squadra a diciott’anni, allenato da Massimo Gadda, vanta 2 presenze in serie C e 197 in serie D, tra campionato e Coppa, serie in cui in sette anni circa ha messo a segno 43 reti, dieci gol due stagioni fa a Caldiero, nove lo scorso anno all’Alcione Milano, quattro in questa prima parte di campionato disputata con il Desenzano. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la firma di, attaccante di movimento che da un mese e mezzo si sta allenando con l’, dopo l’infortunio subito durante l’estate dal quale sta progressivamente recuperando.