Napolipiu.com - Sky: “Roma-Juve vogliono Raspadori. Ecco cosa trapela da Castel Volturno”

Leggi su Napolipiu.com

Sky: “da”">L’attaccante azzurro potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Di Marzio rivela le due ipotesi di scambio sul tavoloImportanti novità sul futuro di Giacomo. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il numero 81 del Napoli, che sta trovando poco spazio in squadra, sarebbe finito nel mirino dintus.L’esperto di mercato di Sky Sport ha svelato le possibili trattative: “Sul classe 2000 ci sono lae lantus. Con i giallorossi, gli azzurri valutano lo scambio con Lorenzo Pellegrini. In questo caso il problema potrebbe essere l’ingaggio del capitano della. Andrebbe capito prima di tutto se Pellegrini intenda lasciare la capitale”.Sul fronte bianconero, invece, si valuta un altro scenario: “Si ragiona su Danilo, prima scelta per la difesa azzurra.