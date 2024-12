Ilrestodelcarlino.it - Scuola media viale della Resistenza: ritardi nei lavori di restyling e antisismici

Serviranno almeno due o tre mesi di pazienza aggiuntiva per gli alunni (e le loro famiglie) iscritti alladiin zona Ippodromo, sotto i ferri nell’ottica di un corposo lavoro didell’edificio legato a interventi, di sicurezza e di efficientamento energetico. Il cantiere era stato in effetti insediato lo scorso anno, con tutte le classi che si sono viste costrette a trasferirsi negli ampi spazi di palazzo Mazzini Marinelli, nel cuore del centro storico, luogo destinato a diventare la nuova ‘casamusica’ cesenate. Il ‘trasloco’ venne effettuato durante le festività natalizie e in base al cronoprogramma stilato dall’amministrazione comunale, il ‘controesodo’ avrebbe dovuto avvenire durante lo stesso periodo di quest’anno, per consentire un pieno ritorno alla normalità a gennaio.