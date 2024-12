Scene di follia in una scuola prof afferra uno studente 13enne e lo sbatte contro l’armadietto | Ti metto sotto con la macchina!

Leggi su Dayitalianews.com

Negli ultimi tempi nelle scuole italiane sta succedendo davvero di tutto e, se in genere sono principalmente gli alunni che comno violenze indicibili e atti di bullismo nei confronti dei compagni, che a volte hanno conseguenze catastrofiche come la morte di Larimar, la 15enne di Enna trovata impiccata e la cui morte è ancora avvolta nel mistero, in altre occasioni sono iessori ad avere veri atteggiamenti da bulli. L’ultimo vergognoso episodio si è verificato in unamedia di Lecce, dove unaessore avrebbeto per la gola due studenti e sbattuto uno.L’aggressione delA quanto pare unessore avrebbe richiamato due ragazzi che stavano parlando tra di loro disturbando la lezione. Ilessore, forse esasperato, hato i due ragazzi per la gola, avventandosiunseguito da unessore di sostegno per via di problematiche comportamentali, sbattutoun armadietto.