Ruben Amorim promette di aiutare la stella fuori forma del Man Utd nonostante le richieste di vendita del club

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.MANCHESTER, INGHILTERRA – 15 DICEMBRE:, manager del Manchester United, guarda prima della partita della Premier League tra Manchester City FC e Manchester United FC all’Etihad Stadium il 15 dicembre 2024 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)L’allenatore del Manchester Unitedha ammesso che Antony “manca un po’ di fiducia” ma ha promesso di “aiutarlo a essere un giocatore migliore”.Da quando è arrivato al Man Utd, Antony ha realizzato solo 12 gol e cinque assist in 92 presenze, un grave calo rispetto ai 24 gol e 22 assist che ha registrato in 82 partite con l’Ajax.