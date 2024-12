Ilgiorno.it - Reintegrato lavoratore: "Il suo licenziamento era stato illegittimo"

Licenziato "per non aver preso le distanze da una lettera del sindacato" viene. Ha ripreso ieri a lavorare, come da 33 anni a questa parte, l’ operaio A.S. della ditta Stella Bianca di Ossago Lodigiano. Il giudice del tribunale di Lodi, mercoledì, ha condannato Stella Bianca alla reintegrazione del, ritenendo il, al pagamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno per le mensilità non percepite dalall’effettivo reintegro, nonché alle spese legali. Ilera difeso dall’avvocato Roberto Trussardi (foto) del foro di Bergamo. "Il mio assistito – spiega il legale – opera nella produzione, ha commesso e segnalato un errore che è coun danno alla ditta per 2.000-2.500 euro. Non aveva alle spalle nessuna nota disciplinare.