Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, rafforzata la vigilanza. Sistema di alert e più controlli per scongiurare altre aggressioni

Implementazione degli strumenti di sicurezza e di controllo e intensificazione del numero di passaggi di pattuglie delle forze dell’ordine. Sono queste le decisioni fondamentali assunte nel summit svoltosi in Prefettura per fare il punto della situazione dopo il recente episodio di aggressione al pronto soccorso dell’di Macerata. Presieduta dal prefetto, Isabella Fusiello, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro, nel corso del quale sono state trattate anche tematiche di ordine più generale inerenti alla sicurezza nei reparti di pronto soccorso degli ospedali e nei Sert (Servizi per le tossicodipendenza), hanno partecipato il questore Gianpaolo Patruno, il comandante del reparto operativo Massimiliano Mengasini, il comandante della Guardia di Finanza Ferdinando Mazzacuva, l’assessore alla sicurezza Paolo Renna, il comandante della polizia locale Danilo Doria, il direttore sanitario dell’Ast Daniela Corsi, il direttore del dipartimento di emergenza-urgenza Domenico Sicolo, il direttore del pronto soccorso Emanuele Rossi eautorità sanitarie.