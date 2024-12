Ilgiorno.it - Oggi l’addio al piccolo Oscar. Lutto cittadino

L’amministrazione comunale ha decretato ilin occasione della celebrazione del funerale del, scomparso all’età di 8 anni. La cerimonia funebre avrà luogoalle 15, nella chiesa di Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni. In segno di rispetto e di partecipazione alche ha colpito la comunità, sugli edifici comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta. Per il momento del funerale l’amministrazione comunale ha chiesto alle attività commerciali la sospensione delle attività pubbliche durante le ore in cui si terranno le esequie, invitando la cittadinanza a osservare un momento di raccoglimento. La drammatica morte delcalciatore della Rozzano Calcio ha sconvolto la comunità rozzanese che si è stretta attorno alla famiglia.che frequentava la scuola elementare di via Cervi giocava nel settore “primi calci“.