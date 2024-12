“O parli o taci”. Grande Fratello, Eva e Stefania affrontano Jessica sul caso scoppiato con Luca

Leggi su Caffeinamagazine.it

, sono settimane che il rapporto traCalvani eMorlacchi sembra essere in bilico. Durante la puntata di lunedì scorso, i due concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi apertamente, ma nonostante gli sforzi, il feeling che li univa sembra essere ormai un ricordo lontano., temendo possibili fraintendimenti, ha scelto di non esprimersi troppo chiaramente sul loro legame, una decisione che ha alimentato ulteriori speculazioni.A distanza di giorni, la vicenda continua a essere una delle più discusse nella Casa. Le opinioni di, Eva e Mariavittoria hanno arricchito il dibattito, portando nuove sfumature alla situazione.ha cercato di spiegarsi: “Io sto parlando solo di atteggiamenti molto affettuosi”, riferendosi in particolare agli abbracci che hanno suscitato tanto clamore.