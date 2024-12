Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: delude ancora Wierer, bene le altre azzurre, Braisaz vuole la vittoria sulla neve di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.03: Lehtonen chiude al settimo posto al traguardo15.03: Minkkinen decima al traguardo,sta andando forte nell’ultimo giro, ha recuperato diverse posizioni15.03: Tre errori di Michelon in piedi15.02: Preuss non sbaglia in piedi e va al comando dopo due poligoni con 4?6 su15.01: Zero a terra per Trabucchi e zero anche per Magnusson che aveva un buon tempo sugli sci ed è decima15.00: Malein piedi. Due errori e si allontana dalle prime posizioni. E’ 17ma14.59: Lehtonen quinta dopo due poligoni, altri due errori per Simon14.58: Jeanmonnot non sbaglia ed è quarta dopo un poligono14.57: Sbaglia anche, due errori per E. Oeberg. La francese è in testa con 13? di vantaggio su Grotian, due errori di Carrara a terra, Auchentaller quarta a 30? dalla testa al traguardo14.