Gamberorosso.it - La crema di zabaione per il panettone con un ingrediente segreto: ecco la ricetta di un grande pasticcere

In collaborazione con Gruppo Eurovo Laalloè una delle preparazioni preferite del Natale, adatta ad accompagnare anche il, e per questo ilGino Fabbri, in collaborazione con il Gruppo Eurovo, ha firmato unaper prepararla a casa (con un).Ladelladellodi Gino FabbriIngredienti:450 g Tuorlo d’uovo Élite Eurovo Service250 g Zucchero23 g Amido di mais23 g Amido di riso750 g MarsalaPreparazione:Miscelare le polveri con lo zucchero e i tuorli, quindi aggiungere e miscelare il marsala. Mettere il composto in una casseruola e portare ad ebollizione mescolando. Togliere dal fuoco e far raffreddare. Per una maggiore stabilità in base all’uso, si può aggiungere 20 g di gelatina alimentare miscelandola con 100 g di acqua.