Juric-Southampton, ecco quando può arrivare l’annuncio

Ivanriparte dall’Inghilterra, le ultime sull’ex allenatore della RomaNuova avventura per Ivan. Il tecnico croato ha infatti raggiunto l’accordo con ile già nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato come nuovo condottiero.può– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’allenatore ha interrotto anche formalmente il legame con la Roma (mancano solo gli ultimi passaggi), con cui era sotto contratto fino a giugno, proprio per iniziare subito la nuova esperienza e mettersi alle spalle quella molto negativa sulla panchina giallorossa. L’ex granata aveva preso il posto di Daniele De Rossi salvo poi cedere, dopo due mesi, il posto a Claudio Ranieri. Da questa operazione, la società capitolina dovrebbe risparmiare circa 800.