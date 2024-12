Lapresse.it - Jovanotti, il nuovo album si intitola ‘Il corpo umano’ e uscirà il 31 gennaio

Lorenzosvela il titolo e la copertina delin uscita il 312025. Illavoro si‘Ile arriva dopo il primo singolo ‘Montecristo’. E già disponibile in preorder per Soleluna/Island/Universal Music Publishing/Drd Srl. “Quindici canzoni nuove. É il mioper voi, il nonmiricordoqualesimo ed èappena nato. Manca poco. Non vedo l’ora gente! nel frattempo.Buone Feste!”, scrive in un post su Instagram il cantautore di Cortona, mostrando la copertina del disco.