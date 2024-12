Ilgiorno.it - Il sindaco Ceffa resta ai domiciliari: "Ce l’apettavamo"

Ildi Vigevano, Andreaagli arresti. Ieri il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta avanzata dal suo legale, l’avvocato Luca Angeleri, di revoca del provvedimento cautelare in vigore da fine novembre. Il primo cittadino ducale, al momento sospeso dal suo incarico per decisione del prefetto, deve difendersi dall’accusa di corruzione. "Il pronunciamento non ci coglie impreparati – commenta Angeleri –. È però una decisione che fatichiamo a spiegarci e per valutare la quale dovremo attendere le motivazioni che dovranno essere depositate entro 45 giorni. Restiamo sempre più persuasi che l’accusa sia insostenibile. Per questo continuiamo a raccogliere elementi per dimostrare che questa fase cautelare non sia sostenibile e che una persona perbene come Andreastia preventivamente scontando la pena per un reato che non ha commesso.