Formiche.net - Il panettone di Iannone, la bici di Gualtieri, il presepe di Casini. Queste le avete viste?

Come da un po’ di anni a questa parte, il Natale è preceduto dalla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, che anche quest’anno è stata chiusa da Giorgia Meloni, dal 2022 presidente del Consiglio. Nel fine settimana si è tenuta anche l’assemblea del Partito democratico, certamente con meno luminarie o alberi di Natale.Settimana che ha visto impegnati i politici di varia estrazione sia in saluti istituzionali che nel tardivo addobbo dell’albero natalizio (Zingaretti), ma non è mancato chi come Antonioha approfittato per farsi fotografare con i pasticceri ospitati al Senato e i loro panettoni.Intanto il sindaco di Roma è impegnatissimo nelle varie inaugurazioni sparse per la città di Roma, come quella della pista ciclabile che incornicia il restyling di piazzale di Porta Pia, e perché non farlo con una pedalata.