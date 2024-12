Hai perso sei fuori Amici 24 eliminazione choc e polemiche su Emanuel Lo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi si è svolta l’ultima registrazione di24 per il 2024, e non sono mancati momenti di tensione e sorprese. Tra le anticipazioni più rilevanti spicca l’di Teodora, una delle ballerine della scuola, dopo un susseguirsi di eventi inaspettati. La puntata, che andrà in onda domenica 22 dicembre su Canale 5, si preannuncia carica di emozioni. Diversi allievi sono stati chiamati a sostenere una sfida in seguito al provvedimento disciplinare della settimana scorsa, ma il vero colpo di scena è arrivato proprio quando sembrava che Teodora avesse superato con successo un momento cruciale.>> “Con me hai chiuso”.24, Rudy Zerbi taglia l’allievo della sua squadraDopo il recente infortunio, Teodora era finalmente pronta per affrontare la sua sfida. Come mostrato nel daytime trasmesso su Canale 5, la ballerina è riuscita a recuperare e ha affrontato la prova in studio, vincendo la competizione.