Bergamonews.it - Fra.Mar sceglie Valeo.it come partner tecnologico per i suoi asset digitali

Leggi su Bergamonews.it

Fra.Mar, realtà simbolo del settore cleaning a Bergamo con oltre 50 anni di storia, ha avviato una collaborazione strategica con.it – Digital Company per sviluppare il suo nuovo sito aziendale e un’app mobile. L’obiettivo è ottimizzare la gestione interna del personale e migliorare l’efficienza operativa nell’erogazione di servizi di pulizia professionale ai clienti distribuiti su tutto il territorio italiano.Il nuovo sito di Fra.Mar racconta in digitale la nuova identità aziendale, il nuovo posizionamento, la missione che ci guida e la nostra storia, dal 1970 ad oggi. Questa iniziativa simboleggia la modernità e la visione futura di Fra.Mar, mettendo in luce il suo impegno per la sostenibilità, la cura del territorio e l’attenzione all’impatto sociale, oltre a riflettere l’impegno dell’azienda nel promuovere la cultura del pulito in Italia.