Quotidiano.net - Chi è Kylie Minogue: identikit della principessa del pop

Roma, 20 dicembre 2024 – Il 2024 è stato un anno di importanti (e non scontate) conferme perche, a ottobre, ha pubblicato il suo nuovo disco accompagnato da questo annuncio: "L'era di Tension è stata così speciale per me. Non posso proprio lasciarla finire così presto! Benvenuti a Tension II”. Molte le collaborazioni all’interno del disco che ha visto una serie di volti e nomi noti del panorama musicale come Orville Peck, Bebe Rexha, Trove Lo e la sua collega australiana Sia. Se in America è entrata nella top 100 (alla 98), nella sua terra ha conquistato la vetta e anche nel Regno Unito. Un po’ più tiepida l’accoglienza in Italia dove si è fermata alla posizione 25. La carriera di successi e i prossimi progetticantante Definita spesso la(o la fatina) del pop,può vantare, nella sua carriera, ben due Grammy Awards, quattro Brit Awards e diciotto ARIA Music Awards (premi australiani).