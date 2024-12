Piperspettacoloitaliano.it - Che fine ha fatto Vittoria di Don Matteo ? Gaia Messerklinger lascia la fiction

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Partita come personaggio “antagonista” in Don14,Guidi hato un vuoto dopo l’ultima puntata della quattordicesima stagione. L’attriceè stata comunque apprezzata e il pubblico si sta chiedendo chehadi Don?Chehadi Don?La nuova PM di Spoleto sembra essere scomparsa, ma in realtà il suo era un addio già annunciato. Anche se Diego aveva progettato formalmente il matrimonio con, il suo primo grande amore, il capitano allaha scelto Giulia. Manca il momento in cui Diego, una scena molto attesa dal pubblico. Il percorso diè praticamente finito con un po’ di superficialità nella sceneggiatura. Lo testimonia anche il post di addio dell’attriceche ha ringraziato tutti i telespettatori e i suoi colleghi conosciuti in Don14.