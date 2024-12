Thesocialpost.it - ChatGpt arriva su WhatsApp: come usarla (gratis) e cosa ci si può fare

Leggi su Thesocialpost.it

su. Il popolare chatbot basato sull‘intelligenza artificiale, dopo l’introduzione su desktop e mobile tramite app,ora anche su, rendendo l’accesso all’assistente virtuale ancora più immediato e universale. L’utilizzo è pensato per essere alla portata di tutti, infatti basta un semplice messaggio super iniziare una conversazione con l’IA. L’accesso alla versione disuè gratuito e particolarmente intuitivo. Per iniziare a utilizzare il servizio, basta seguire pochi passaggi:– Collegarsi al link ufficiale fornito da OpenAI per configurare il bot.– In alternativa, aggiungere il numero di telefono ufficiale di OpenAI tra i propri contatti: 1-800-242-8478.– Avviare una chat inviando un messaggio.E il gioco è fatto. Maci si può?Leggi anche: Google Maps: eccoattivare l’avviso sugli autovelox“Vogliamo rendere l’accesso all’intelligenza artificiale semplice e intuitivo per tutti.