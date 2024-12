Lanazione.it - Cento volte te stesso, storia di una redenzione

Pisa 20 dicembre 2024- "te", il libro che viene presentato venerdì 20 dicembre al Caffè letterario Voltapagina, nel cuore del centro storico di Pisa, è unadi formazione e, che racconta le fasi contraddittorie dell'età adolescenziale. Marco frequenta la quinta superiore in una scuola di provincia, nella sua vita si mischiano confusamente aspirazione alla giustizia, passione per la street art e sentimenti non corrisposti per una compagna. Il giorno dell’esame di maturità tutte le contraddizioni esplodono, da quel momento conoscerà ancora più a fondo la precarietà di amore e lavoro e la dura sopravvivenza in una grande città del nord. .L'autore è Riccardo Bani, è nato a Pisa e formato in filosofia, drammaturgia, pedagogia. Per il teatro ha scritto Naufragio con spettatori, Mordi e fuggi, Amletuzzo re di Danimarca, Viene l’ultima guerra, Film, I più bei giorni, oggetto di letture pubbliche o rappresentazioni.