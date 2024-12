Terzotemponapoli.com - Aspettando Genoa-Napoli, le altre parole di Conte

Verso: di seguito ledi Antonioalla vigilia del match del Ferraris.Cosa si aspetta dalla gara di Marassi?“Non è mai facile giocare lì, è il classico stadio all’inglese, con le tribune molto vicine e ci sarà un clima caldo, la tifoseria è calda. Dovremo andare lì e fare la nostra partita, cercando di esprimerci al massimo, riportando ciò che abbiamo preparato in settimana con attenzione ai dettagli, spirito di collaborazione, voglia di aiutarsi anche nelle difficoltà come ad Udine quando siamo andati sotto in maniera casuale. Anche in quelle circostanze stiamo dimostrando che al pugno restiamo in piedi e possiamo restituirlo”.In questo, Rafa Marin.Le ‘precisazioni’ diHa detto che Juan Jesus già sapeva, nei mesi scorsi parlò della crescita di Rafa Marin, ora a che punto è?“Sta lavorando molto, sta crescendo, ma io li vedo quotidianamente e se faccio certe scelte non è perché mi sia simpatico l’uno o l’altro, ma per fare scelte migliori.