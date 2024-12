Asllani e Arnautovic piegano l’Udinese nel segno della A ma non chiamatela Inter B | cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

e poi il gol olimpico di, nelA l’B (se così si può chiamare) sbriga la pratica Udinese e avanza nei quarti di finaleCoppa Italia, dove è attesa dalla complicatissima sfida contro la Lazio, sia per il valore intrinseco dei biancocelesti in relazione ad altre squadre presenti nel tabellone delle migliori otto, sia perché dopo l’incredibile 0-6 di pochi giorni fa, a febbraio ci sarà aria di rivincita.Ci sarà tempo per pensare con calma allo scontro a eliminazione diretta del Meazza, perché i campioni d’Italia in carica, che nel frattempo in questo torneo fanno meglio dello scorso anno (erano usciti già agli ottavi per mano del Bologna), sono attesi ora dall’ennesimo tour de force a cavallo dell’anno nuovo, con Serie A nel vivo e al giro di boa, poi la Supercoppa Italiana, quindi le sfide decisiveprima faseChampions.