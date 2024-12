Ilfattoquotidiano.it - Antidepressivi alle anziane assistite, arrestata una badante per omicidio aggravato, tentato omicidio e rapina

, spaccio di benzodiazepine e autoriciclaggio. Sono i reati contestati a donna che si occupava di anziani. Poala Pettinà, 46 anni, è statadai carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza. La donna è accusata di aver causato la morte di un’anziana e deldi altre quattro personequali aveva prestato assistenza domiciliare e somministrato consapevolmente dei sovradosaggi di medicinali ad azione neurodepressoria (Xanax, Tavor, Lorazepam e Trittico) che in alcuni casi non erano inseriti nella terapia prescritta dai medici.L’inchiesta è scattata dopo la denuncia presentata alla stazione carabinieri di Breganze nel marzo 2024 che segnalavano alcune anomale circostanze nei periodi immediatamente precedenti la morte di un’anziana del posto e il rapido peggioramento dello stato di salute di altri due anziani coniugi, tutti assistiti a domicilio per un certo periodo dalla, a partire dal gennaio 2022.