All’hub solidale pane e frutta avanzati in mensa

Dalle mense scolastichedi largo Don Rusconi e agli empori cittadini. Ilconfezionato e lafresca non consumati nelle scuole primarie di Rho verranno consegnati ai volontari che si occupano delle famiglie in difficoltà economica. Il Comune di Rho ha sottoscritto una convenzione con l’associazione “Briciole di– Charity Rho odv“ e con Sodexo Italia Spa, che gestisce la ristorazione scolastica in città, con l’obiettivo di recuperare le eccedenze alimentari nelle mense scolastiche delle primarie Franceschini, Marconi, Anna Frank e Salvo d’Acquisto e metterle a disposizione di chi ha bisogno. Alle famiglie in condizioni di povertà verranno distribuite le eccedenze difresca e dinon utilizzato e confezionato in monoporzioni, assolutamente integre.