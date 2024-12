Quotidiano.net - Tre omicidi in poche ore. Un ragazzo di 19 anni ucciso in strada con dieci colpi di pistola

La Puglia scossa da una serie diavvenuti inore, di cui l’ultimo ieri sera. Prima c’erano stati gli agguati mortali a Corato e Scandro, costati la vita a un 55enne e a un 19enne, crivellati dadi. L’ultimo, invece, a Lecce, dove è statoun 43enne, già noto alle forze di polizia. La vittima si chiama Giuseppe Di Giosa, originario di Adelfia, nel Barese. L’uomo si trovava all’interno di una Fiat Panda in via Papini, alla periferia del capoluogo salentino, quando è stato raggiunto da diversidi, anche al volto. Sono invece una decina i bossoli che i carabinieri hanno trovato e repertato, accanto al corpo di Gabriele Decicco (foto), il 19ennemartedì sera in pieno centro a Scandro di Bari. Il giovane aveva piccoli precedenti.