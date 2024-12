Davidemaggio.it - Telethon 2024: tutti gli appuntamenti Rai della 35^ edizione della maratona solidale

Sta per entrare ufficialmente nel vivo la 35esimadi Fondazione, in programma dal 14 dicembre al 22 dicembre. Come da tradizione, la settimanaTv di Stato è all’insegnasolidarietà. L’obiettivo, infatti, è quello di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Diversi sono quindi i programmi Rai associati a.Laha preso ufficialmente il via sabato 14 dicembre, con l’avvio del numeratore, nel corsosemifinale di Ballando con le Stelle. Domenica il testimone è poi passato a UnoMattina in famiglia, Citofonare Rai2 e Da noi a ruota libera, fino ad arrivare lunedì ai programmi del daytime Rai. Da Uno Mattina a Storie Italiane, passando per È sempre mezzogiorno, La volta buona e La Vita in diretta. Testimonial, inoltre, anche L’Eredità, Elisir, Check Up, Ore 14, Eccellenze Italiane, Porta a Porta e Sottovoce.