Ilgiorno.it - Svastiche in piazza Loggia. Indaga la Digos

Leggi su Ilgiorno.it

Il centro storico di Brescia sfregiato da decine dinere, pasticciate su muri e monumenti. Risveglio amaro ieri per chi ha a cuore i valori della democrazia. Cinque giorni dopo la manifestazione di estrema destra - che ha innescato una contromanifestazione antifascista programmata per domani - è andato in scena lo scempio portato fino al cuore del luogo simbolo della città,. Sul basamento della statua della Bella Italia, a due passi dal punto in cui il 28 maggio 1974 esplose la bomba facendo strage di otto persone, è comparso il “logo“ del nazismo redivivo, che poi è stato replicato a ripetizione sui muri dei palazzi di via Trieste e corso Magenta. Ignoti armati di bomboletta di vernice nera hanno spruzzato decine didisseminandole pure su una fontana e sul retro del liceo Veronica Gambara.