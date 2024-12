Ilgiorno.it - Sicurezza, arriva il taser per la polizia locale

ilper la. Con l’approvazione del Regolamento per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte del Corpo di, il consiglio comunale ha dato il via libera alla sperimentazione del, un passo concreto per garantire maggioree tutela ai cittadini e supportare il lavoro delle Forze dell’ordinef. "Grande vittoria per la. Lo strumento è fondamentale per proteggere i cittadini e gli stessi agenti impegnati sul campo - ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano -. Lanon è uno slogan, ma un impegno reale e quotidiano. Per noi viene sempre prima di tutto. E nonostante il voto contrario dell’opposizione, a Sesto non si arretra di un passo - ha aggiunto il sindaco -. Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei cittadini onesti e delle forze dell’ordine.