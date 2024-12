Oasport.it - Quando Milano-Zamalek oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

giovedì 19 dicembre (ore 12.30) si gioca, match valido per la fase a gironi delperdi. Dopo aver battuto le brasiliane del Gerdau Minas all’esordio e aver perso contro le cinesi del Tianjin Bohai Bank, la formazione lombarda se la dovrà vedere contro le egiziane in quella che è l’ultima partita della Pool B in questa rassegna iridata. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono ampiamente favorite, ma non dovranno sottovalutare le Campionesse d’Africa.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 12.30punta a vincere in maniera nitida questo testa a testa, fondamentale per la qualificazione alle semifinali che animeranno la giornata di sabato ad Hangzhou (Cina). Riflettori puntati sulle big della compagine italiane, ovvero l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla e la centrale Anna Danesi.