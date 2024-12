Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso di Osimo sotto pressione: lavori di ampliamento in corso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sta mettendo alla prova ildell’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco dila sindrome influenzale stagionale che, pur non essendo nel momento di picco, ha iniziato a mietere i primi ammalati. Il punto di primo intervento èsforzo anche se, al momento almeno, non si registrano particolari situazioni di criticità: "Ilha raggiunto i 17mila e 500 accesso l’anno, tanti, si pensa che si arriverà a 18mila per la fine dell’anno - conferma il primario del, il dottor Adolfo Pansoni -. Ci sono periodi in cui le presenze congestionano il". Un numero molto alto, anche rispetto all’anno squando si fermò a circa 17mila, fatto che dimostra la funzione di "filtro" del nosocomio per Torrette. La carenza di personale medico e la ristrettezza degli spazi fanno il resto.