Promozione natalizia per la community di Together Price | 3 mesi di Glovo Prime gratis

Leggi su Sportface.it

insieme per 3di consegne gratuite per oltre 1 milione di appassionati di serie tv. E’ stata lanciata una nuovada parte di Togheter– la piattaforma leader nella condivisione di abbonamenti digitali in Europa, con oltre un milione di utenti, il 70% dei quali in Italia, che possono risparmiare condividendo in sicurezza abbonamenti con amici e familiari – che con l’arrivo dell’inverno ha deciso di premiare la propriacon un’iniziativa unica, unanataliza che permetterà a tutti gli utenti che entreranno in un nuovo gruppo di condivisione dal 1° al 25 dicembre di ottenere 3di abbonamento a.Dal 1° al 25 dicembre, tutti gli utenti diche invieranno una quota per accedere a un nuovo servizio condiviso – sia che lo facciano per la prima volta sia che siano già membri attivi e partecipino con una nuova quota per un altro servizio – potranno ricevere 3gratuiti di