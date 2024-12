Lortica.it - Opocsoro

Eccoci arrivati al 19 dicembre, un giorno perfetto per. sopravvivere al caos natalizio imminente. Le stelle non promettono di risolvere i vostri problemi, ma garantiscono almeno un po’ di ironia per affrontarli. Prepariamoci a un viaggio tra astri birichini e destini discutibili!Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete un treno in corsa, ma il mondo intorno a voi sembra preferire la bicicletta. Prima di investire qualcuno con il vostro entusiasmo, provate a rallentare. Non tutto si risolve con l’energia: a volte serve anche un minimo di delicatezza (che, spoiler, non avete). Toro(21 aprile – 20 maggio)Il vostro lato pigro oggi si farà sentire più che mai, ma qualcuno potrebbe provare a trascinarvi fuori dalla vostra zona di comfort. Resistere è nobile, ma ricordate che un minimo sforzo potrebbe sorprendervi.