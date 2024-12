Abruzzo24ore.tv - Movida sotto stretta osservazione dopo il video shock: due minorenni esclusi dai locali

L'Aquila - L’onda lunga della maxi-rissa dello scorso 30 novembre in piazza Santa Maria Paganica continua a far discutere.la diffusione virale di unche ha scosso l’opinione pubblica, la questura dell’Aquila ha preso provvedimenti severi nei confronti di due, protagonisti dell’incidente che ha scatenato il panico tra i giovani frequentatori dellaaquilana. La rissa, sebbene breve e senza feriti gravi, ha sollevato una serie di preoccupazioni, non solo per la sua intensità ma anche per il timore che potesse essere legata a traffici di droga. A seguito delle indagini condotte dalla questura, sono stati emessi due divieti di accesso aidellaper i ragazzi coinvolti, un gesto che segna un punto di svolta nella gestione della sicurezza in città. Nonostante la rissa non abbia provocato danni fisici, ilamatoriale girato durante l’incidente ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando paure tra i genitori e la comunità.