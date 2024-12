Oasport.it - MotoGP, svelata la data di presentazione della nuova Ducati GP25 a Madonna di Campiglio

Leggi su Oasport.it

Dopo aver festeggiato un 2024 da record,guarda già avanti e si prepara ad affrontare unastagione da assoluta protagonista in ambito racing. La Casa di Borgo Panigale ha svelato oggi pomeriggio lae la sede di Campioni in Pista, evento didelle moto e dei team che saranno impegnati l’anno prossimo nei vari campionati.Appuntamento fissato il 20 gennaio 2025 adi, che ospiterà ancora dunque il primo atto ufficiale diverso laannata agonistica. Grande attesa per l’unveilingDesmosedicie per ladel team factorycon la coppia stellare formata da due pluricampioni iridati come Francesco Bagnaia e Marc Marquez.Il fenomeno spagnolo prende il posto di Enea Bastianini, battendo anche la concorrenza del campione del mondo di quest’anno Jorge Martin.