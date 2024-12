Liberoquotidiano.it - Morso da una zecca, Riccardo Scalmazzi muore dopo 2 mesi di atroci sofferenze: dramma tra gli Alpini

Una storia atroce che arriva dal Trentino:, 57 anni, è morto martedì all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato da circa duea causa di un'encefalite, con assoluta probabilità dovuta aldi una. Originario di Gavardo e cresciuto a Serle,risiedeva da tempo a Bondone, in Trentino, dove si svolgeranno oggi pomeriggio - giovedì 19 dicembre - i funerali. Secondo quanto riportato da L'Adige, che ha dato conto dell'atroce vicenda, tutto è iniziato circa duefa, quando l'uomo aveva iniziato a manifestare sintomi preoccupanti. Gli approfondimenti medici avevano individuato come causa dei suoi continui malesseri undi. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate, rendendo necessario il ricovero in ospedale, fino all'esito fatale.