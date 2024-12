Ilrestodelcarlino.it - "Lupus in fabula", la nuova storia dei tre porcellini

Al museo archeologico di Treia, dopodomani alle 17, arriva "in", uno spettacolo che ha come filo conduttore ladei trema con qualche particolarità. Si tratta di una narrazione da tavolo con pupazzi, con Rahul Bernardelli che sarà animatore-narratore su un tavolo appositamente scenografato. Il pubblico potrà così assistere al racconto di una fiaba "scombinata", di fronte a un lupo non tradizionalmente cattivo, o almeno è così che cerca di presentarsi: un lupo eticamente e moralmente rovesciato che racconta la sua versione dei fatti. Agli spettatori verrà chiesto di scegliere una versione della fiaba, tra quella che tutti pensano di conoscere e la versione del lupo. Un vero e proprio referendum popolare di grande divertimento per tutte le famiglie.