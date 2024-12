Laprimapagina.it - L’edizione speciale di Borghetti, il regalo perfetto per ogni tifoso di calcio

Leggi su Laprimapagina.it

è molto più di un semplice liquore al caffè: è un simbolo della tradizione italiana, della convivialità e della passione condivisa. Dal 1860, anno in cui Eugeniocreò la sua inconfondibile miscela unendo l’intensità del caffè espresso all’alcol, il brand è diventato una parte integrante della cultura italiana. Questo legame si è rafforzato nel tempo, intrecciandosi con il mondo del, un altro grande pilastro della nostra identità nazionale.Gli stadi italiani, con le loro tribune piene di entusiasmo, cori e bandiere, sono un luogo in cuiha trovato la sua casa. La sua presenza sugli spalti, resa iconica dal celebre formato da 3cl, ilno, ha trasformato questo liquore in un simbolo di unione tra i tifosi, che lo hanno scelto come compagnoper celebrare vittorie, affrontare sconfitte e vivere insieme le emozioni delle partite.