Ispra presenta il rapporto sui rifiuti urbani. Cosa emerge

La produzione nazionale dei, nel 2023, si attesta poco al di sopra di 29 milioni di tonnellate, con un incremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. La raccolta differenziata registra un valore complessivo del 66,6%: oltre il 70% dei Comuni italiani ha raggiunto una percentuale superiore al 65%. Il riciclo arriva quasi al 51%%, al di sopra dell’obiettivo del 50% previsto dalla normativa per il 2020, ma ancora lontano da quel 65% da raggiungere al 2030. Calano a quasi il 16% ismaltiti in discarica (4 milioni 600 mila tonnellate). Bene gli imballaggi: nel 2023 tutte le frazioni merceologiche hanno già ampiamente superato gli obiettivi fissati a livello europeo per il 2025, ad eccezione della plastica che, comunque, con il suo 48% è ormai prossima all’obiettivo del 50%.